Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птенец беркутов родился в Московском зоопарке. На сегодняшний день этот вид занесен в Красную книгу страны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Беркуты относятся к достаточно большим хищным птицам, к семейству ястребиных. В столичном зоосаде в настоящее время живут шесть таких птиц. Увидеть новорожденного пока можно на старой территории парка: хищники живут напротив павильона с большими пандами.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, птенец еще достаточно мал и не вылетает из гнезда. Специалисты же не вмешиваются в жизнь малыша. На данный момент, как уточнила Акулова, это очень важно, чтобы не спровоцировать лишний стресс как у птенца, так и у его родителей.

Только родившийся беркут покрыт серо-белым пухом с черными вкраплениями. Узнать его пол можно будет лишь в конце лета, проведя генетическую экспертизу оперения. Пока птенец получает пищу от родителей, а спустя несколько месяцев он сможет питаться самостоятельно, вылетая из гнезда.

В природе беркуты живут в основном в горах Северного полушария. Свое жилище они строят на возвышенностях. Беркуты питаются зайцами, белками, лисицами, куницами, грызунами, а также и некоторыми птицами. В природе беркуты могут прожить до 23 лет, однако в зоопарках они доживают до полувека.

Ранее в Московском зоопарке родились два пингвина Гумбольдта. На сегодняшний день птенцы уже охотно сидят на руках у людей и дают себя гладить. У пингвинов в уходе за потомством принимают одинаковое участие и самец, и самка. Они по очереди насиживают яйца, потом также по очереди уходят за рыбой и кормят птенцов.

