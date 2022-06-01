МВД наградило подростков, которые совершили героические поступки

В МВД наградили детей и подростков, которые совершили героические поступки. Церемонию провел министр внутренних дел, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Среди награжденных – московский школьник, который спас новорожденного, оставленного в хозяйственной сумке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.