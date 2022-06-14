Суверенность России не означает ее изоляцию – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Обеспечение суверенности России никоим образом не означает изоляцию страны от остального мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Песков напомнил о том, что в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму Владимир Путин встречался с инженерами, предпринимателями и учеными.

"Президент сделал важную оговорку – эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что Россия будет жить лучше через 10 лет. По его словам, это приведет к повышению качества жизни в стране.

До этого он сказал, что РФ невозможно со стороны обнести забором. По его словам, этого не будут делать и власти страны. При этом он подчеркнул, что одним из главных направлений удара по России являются ограничения в микроэлектронике.

Также Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта, поскольку все больше государств в мире намерены проводить независимую экономическую политику.