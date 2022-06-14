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Цензура в отношении заявлений представителей России в США – это безумие, заявил в беседе с Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

По его словам, в США замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.

Как отметил историк, у главы МИД Сергея Лаврова есть предложения, которые позволят преодолеть зерновой кризис. Тем не менее по мнению историка, американские власти не дают своим гражданам узнать о них.

Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что западным странам необходимо прекратить попытки нанести России поражение, используя ВСУ, ради избежания катастрофы в Европе. Говоря о фатальных последствиях в случае игнорирования места России в европейском раскладе сил, экс-госсекретарь призвал Запад заставить Украину пойти на диалог, не затягивая кризис. Он подчеркнул, что продолжение огня не будет говорить о борьбе за свободу Украины, напомнив о важной роли РФ для баланса сил в Европе.

До этого Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.