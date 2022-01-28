Минни Маус впервые наденет брючный костюм

Фото: twitter.com/DisneyParis_EN

Британский дизайнер Стелла Маккартни разработала для персонажа Disney Минни Маус синий брючный костюм в горошек. Об этом сообщает "Газета.ру".

С 1982 года Минни носила белые перчатки, красный бант, платье в горошек и туфли на каблуке.

В новом наряде мышку можно будет встретить в парках Disney. Маккартни выразила уверенность, что смокинг на Минни станет символом прогресса. Идею уже одобрила бывший госсекретарь президента США Хиллари Клинтон, известная своей любовью к брючным костюмам.

Кроме того, к Международному женскому дню Маккартни планирует выпустить футболку с Минни Маус. Новинку можно будет найти в бутиках Stella McCartney.

Ранее сообщалось, что принца из сказки про Белоснежку обвинили в харассменте. В калифорнийском "Диснейленде" в экспозиции, посвященной знаменитой истории, появилась сцена, в которой принц целует спящую героиню, чтобы снять с нее проклятие.

Она и возмутила посетителей: по их мнению, Белоснежка на поцелуй не соглашалась, поэтому поступок следует расценивать как домогательство.

