Минни Маус впервые наденет брючный костюм

Фото: twitter.com/DisneyParis_EN
Британский дизайнер Стелла Маккартни разработала для персонажа Disney Минни Маус синий брючный костюм в горошек. Об этом сообщает "Газета.ру".
С 1982 года Минни носила белые перчатки, красный бант, платье в горошек и туфли на каблуке.
В новом наряде мышку можно будет встретить в парках Disney. Маккартни выразила уверенность, что смокинг на Минни станет символом прогресса. Идею уже одобрила бывший госсекретарь президента США Хиллари Клинтон, известная своей любовью к брючным костюмам.
Кроме того, к Международному женскому дню Маккартни планирует выпустить футболку с Минни Маус. Новинку можно будет найти в бутиках Stella McCartney.
Ранее сообщалось, что принца из сказки про Белоснежку обвинили в харассменте. В калифорнийском "Диснейленде" в экспозиции, посвященной знаменитой истории, появилась сцена, в которой принц целует спящую героиню, чтобы снять с нее проклятие.
Она и возмутила посетителей: по их мнению, Белоснежка на поцелуй не соглашалась, поэтому поступок следует расценивать как домогательство.
Писатель оценил обвинения принца из сказки про Белоснежку в харассменте
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