Вышел трейлер новой версии "Золушки" от Disney+. Главную роль в мюзикле исполняет темнокожий мужчина. Вместо туфельки он потеряет кроссовок, а вместо кареты Фей-крестный наколдует шикарный автомобиль.

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