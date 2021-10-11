Павел Дуров рассказал о самых недооцененных и переоцененных вещах

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Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в честь 37-летия рассказал о самых недооцененных и переоцененных вещах в жизни. Об этом сообщает "Мир 24".

Он считает, что люди сильно недооценивают сон, природу и одиночество. При этом они переоценивают значение больших городов, где существуют источники загрязнения и растет преступность, а также ресторанов, блюда которых уступают домашней еде.

Кроме того, по словам Дурова, люди переоценивают жаркую погоду, являющуюся риском рака и быстрого старения, дорогую и ненужную моду, а также ограниченную в выборе недвижимость.

Отдельно российский бизнесмен выделил негативное влияние социальных сетей и советов знаменитостей. Он призвал полагаться в важных вещах на науку и мнение экспертов.

"Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов – лучшее, что мы можем сделать в любой день", – написал Дуров.

Ранее Дуров резко высказался о рекомендательных алгоритмах большинства социальных сетей. В частности, контент, предложенный TikTok и сериалы от Netflix, он сравнил с липкой грязью.

