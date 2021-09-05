Павел Дуров сравнил контент Netflix и TikTok с липкой грязью

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Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался о рекомендательных алгоритмах большинства социальных сетей.

В частности, контент, предложенный TikTok и сериалы от Netflix он сравнил с липкой грязью.

По мнению предпринимателя, мозг нужно наполнять "реальными идеями", которые позволяют решать фундаментальные проблемы, однако большинство людей, считает Дуров, "предпочитают питать свой разум" случайными сериалами Netflix и видеороликами TikTok.

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют "алгоритмы рекомендаций", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Дурова, такие развлечения приводят к тому, что пользователи начинают размышлять над несуществующими проблемами, поскольку теряют способность отличить вымысел от реальности.

Ранее Дуров назвал пользователей iPhone рабами. Он зaявил, что бизнес-модель Apple построенa на продaже переоцененных устройств пользовaтелям, которые окaзываются зaперты в экосистеме компaнии.