Павел Дуров удалил страницу в Facebook

Фото: instagram.com/durov

Миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook. Однако его личная страница в Instagram, которая также принадлежит Facebook, доступна.

Сам Дуров ситуацию пока никак не прокомментировал.

Ранее он неоднократно выражал недовольство компанией из-за проблем с безопасностью. По его словам, принадлежащий Facebook WhatsApp не обеспечивает защиту сообщениям пользователей, а также отслеживает их фотографии. Бизнесмен заявлял, что такие проблемы являются следствием политики компании.



Ранее Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных.