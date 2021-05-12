WhatsApp отключит нелояльных пользователей в ближайшее время

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Руководство WhatsApp начнет в ближайшее время отключать от сервиса пользователей, несогласных с новой политикой конфиденциальности. Об этом сообщает "Мир24".

Процесс продлится несколько недель. Сначала пользователям ограничат доступ к чатам и звонкам: начать разговор они смогут только после сообщения или звонка собеседника. Позже пропадет и эта возможность. При этом аккаунты удалят не сразу, а только спустя 120 дней, если за это время пользователь не примет новые правила, о которых ему будут периодически напоминать. В компании такую стратегию называют "мягкими уговорами".

Ранее WhatsApp обновил приложение и пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться персональными данными с Facebook.

Уточняется, что хоть новая политика конфиденциальности и была принята еще в начале года, отключение пользователей решили перенести на май из-за их массового оттока в другие сервисы.

