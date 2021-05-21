WhatsApp опроверг информацию о том, что приложение станет платным

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В WhatsApp опровергли сообщения о том, что приложение станет платным, если не принять определенные условия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя мессенджера, мошенники воспользовались тем, что с 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности. Сразу после они начали рассылать так называемые письма счастья, в которых говорится, что WhatsApp станет платным, если не переслать данную информацию десяти контактам. Стоимость одного сообщения составляет примерно 0,01 евро.

"Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp", – сказал представитель мессенджера.

WhatsApp также планирует добавить новую опцию для удобства работы с чатами – возможность переносить переписку на другие номера.