WhatsApp получит новую функцию

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Более детально настраивать исчезающие сообщения теперь смогут пользователи WhatsApp. В мессенджере появится новая функция, говорится на сайте WABetaInfo.

Разработчики добавят возможность автоматически удалять сообщения через 24 часа после отправки. По истечении этого срока послание исчезнет и у отправителя, и у получателя.

Уточняется, что сейчас пользователи могут выбрать только удаление послания через семь дней. Новая функция будет доступна в одном из ближайших обновлений.

Ранее стало известно, что новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой, появился в мессенджере WhatsApp. В одном из групповых чатов пользователю может прийти сообщение, замаскированное под официальное обновление приложения.