Часть пользователей WhatsApp "отключат" от мессенджера

17 апреля, 22:52
Фото: depositphotos/Fesenko
Пользователи мессенджера WhatsApp, которые не примут обновленные правила сервиса до 15 мая, смогут пользоваться лишь ограниченным набором его функций.
"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая", – говорится на сайте сервиса.
Администрация мессенджера уточняет, что не принявшие новые правила пользователи не будут удалены, однако они не смогут получать и отправлять сообщения. В их распоряжении останется функция получения уведомлений и возможность совершать звонки.
Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp, которые используют девайсы с операционной системой Android, подвержены риску взлома и удаленной слежки. По данным специалистов, под угрозой находятся пользователи приложения WhatsApp версии 2.21.4.18 и старше.
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