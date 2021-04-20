Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества

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Новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой, появился в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает PhoneArena.

Отмечается, что в одном из групповых чатов пользователю может прийти сообщение, замаскированное под официальное обновление WhatsApp. Там предлагается установить розовую тему, и для этого нужно перейти по ссылке. После этого на смартфон жертвы инсталлируется программа, которая маскируется под мессенджер и требует данные учетной записи.

Пользователям, которые все-таки установили вредоносное ПО, специалисты рекомендуют удалить приложение и выйти из всех аккаунтов WhatsApp. Также можно поменять пароли.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp, которые используют девайсы с операционной системой Android, подвержены риску взлома и удаленной слежки.