Россиян предупредили о зарабатывающих на новой политике WhatsApp мошенниках

10:21
Фото: depositphotos/diego_cervo
Новые правила пользования WhatsApp, по которым мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию, вступили в силу 15 мая. Данным событием уже начали пользоваться мошенники, сообщает газета "Известия".
Злоумышленники рассылают пользователям сообщения, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.
"Не все пользователи, особенно люди старшего поколения, понимают происходящее изменение или слышали о нем. Это позволяет мошенникам под любыми предлогами получать личные данные и использовать их в мошеннических целях", – отметил директор департамента информационной безопасности Oberon Евгений Суханов.
Кроме того, по словам директора компании "Антифишинг" Сергея Волдохина, мошенники пользуются мессенджером для распространения вредоносного ПО и ссылок на фишинговые ресурсы.
Специалист пояснил, что сюда относятся фальшивые магазины с нереально выгодными ценами, которые крадут данные банковских карт, "специальные" версии мессенджеров с расширенными возможностями, похищающие деньги с банковских счетов и личные данные, и так далее.
Чаще всего злоумышленники с помощью мессенджера обманывают банковских клиентов. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов рассказал, что пользователям поступают звонки от якобы службы безопасности банка, МВД, прокуратуры или Следственного комитета и им предлагают "спасти деньги", переведя их на некий единый счет.
Эксперт компании "Доктор Веб" Илья Куркин рекомендует не отвечать на сообщения незнакомых пользователей.
Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступили в силу с 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и другое будут передаваться в материнскую компанию Facebook.
Аккаунт тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, сразу не удалят, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления. Читать и отправлять сообщения они не смогут, заявили специалисты.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил возможность ограничения работы WhatsApp в России. По его словам, пока что это вопрос широкого обсуждения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: