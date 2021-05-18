Россиян предупредили о зарабатывающих на новой политике WhatsApp мошенниках

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Новые правила пользования WhatsApp, по которым мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта и другую информацию, вступили в силу 15 мая. Данным событием уже начали пользоваться мошенники, сообщает газета "Известия".

Злоумышленники рассылают пользователям сообщения, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.

"Не все пользователи, особенно люди старшего поколения, понимают происходящее изменение или слышали о нем. Это позволяет мошенникам под любыми предлогами получать личные данные и использовать их в мошеннических целях", – отметил директор департамента информационной безопасности Oberon Евгений Суханов.

Кроме того, по словам директора компании "Антифишинг" Сергея Волдохина, мошенники пользуются мессенджером для распространения вредоносного ПО и ссылок на фишинговые ресурсы.

Специалист пояснил, что сюда относятся фальшивые магазины с нереально выгодными ценами, которые крадут данные банковских карт, "специальные" версии мессенджеров с расширенными возможностями, похищающие деньги с банковских счетов и личные данные, и так далее.

Чаще всего злоумышленники с помощью мессенджера обманывают банковских клиентов. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов рассказал, что пользователям поступают звонки от якобы службы безопасности банка, МВД, прокуратуры или Следственного комитета и им предлагают "спасти деньги", переведя их на некий единый счет.

Эксперт компании "Доктор Веб" Илья Куркин рекомендует не отвечать на сообщения незнакомых пользователей.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступили в силу с 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и другое будут передаваться в материнскую компанию Facebook.

Аккаунт тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, сразу не удалят, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления. Читать и отправлять сообщения они не смогут, заявили специалисты.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил возможность ограничения работы WhatsApp в России. По его словам, пока что это вопрос широкого обсуждения.