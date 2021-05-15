Хинштейн оценил возможность ограничения работы WhatsApp в России

18:19
Фото: depositphotos/diego_cervo
В России возможно ограничение работы WhatsApp. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, пока что это вопрос широкого обсуждения, сообщает РИА Новости.
"Технически, думаю, что сделать это возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения", – отметил он.
Новые правила конфиденциальности WhatsApp вступают в силу с 15 мая. Регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и другое будут передаваться в материнскую компанию Facebook.
Аккаунт тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, сразу не удалят, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления. Читать и отправлять сообщения они не смогут.
Ранее Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных. Уточняется, что с 2014 года мессенджер передает значительный объем данных пользователей компании Facebook.
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