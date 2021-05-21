WhatsApp добавит новую опцию для работы с чатами

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Мессенджер WhatsApp планирует добавить новую уникальную опцию для удобства работы с чатами – возможность переносить переписку на другие номера. Об этом сообщается на сайте Wabetainfo.

Сейчас при экспорте чатов действуют строгие правила. Для сохранения медиафайлов и сообщений нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы, иначе переписка теряется.

Сообщается, что WhatsApp уже начал тестировать новую функцию. Она обеспечит полноценную миграцию чатов не только на другой номер телефона, но и на другую операционную систему. По данным инсайдеров, алгоритм разрабатывается для Android и iOS.

Ранее разработчики мессенджера добавили возможность автоматически удалять сообщения через 24 часа после отправки.