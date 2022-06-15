"Wow эффект": китайская компания показала тестовый полет беспилотного такси

Шанхайская компания показала на видео тестовый полет беспилотного такси. Полет длился восемь минут – от взлета до посадки.

Производители обещают, что воздушное такси будет перевозить до трех пассажиров на расстояние до 250 километров. Максимальная скорость такси – 200 километров в час. В планах компании ввести такси в эксплуатацию не раньше 2026 года.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".