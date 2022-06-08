Отказов в поставках в РФ зарубежных медицинских изделий нет, заявили в Росздравнадзоре.

Госдума разрешила регистрировать детей не по месту рождения, а по месту жительства родителей.

Трамваи № 28 и 31 начнут курсировать по Живописной улице в штатном режиме с 9 июня. Об этом сообщили в Дептрансе.