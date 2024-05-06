The Verge: в Instagram появились секретные Stories

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) представил пользователям новую функцию Reveal. Она дает возможность выкладывать размытые Stories, просмотреть которые удастся только после получения разрешения через Direct. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на материал издания The Verge.

Для активации этой функции пользователю будет нужно нажать на иконку стикеров в верхней части интерфейса, а затем установить на публикацию соответствующий фильтр. Авторы статьи отметили, что к настоящему моменту механизм работы этой функции остается не до конца ясным. Так, известно, что одобрять каждый отдельный запрос на разблокировку истории в Direct не придется, однако описание опции подразумевает именно такую последовательность действий.

Помимо Reveal, пользователи смогут применять функцию "Добавить свою музыку для Stories". Она позволит им прикреплять к публикациям свои любимые песни, отражающие их настроение.

Также была презентована функция "Рамки". С ее помощью можно будет преобразовывать добавляемые в Stories снимки в фото в стиле Polaroid. При этом данное изображение будет скрыто от подписчиков. Они смогут рассмотреть фотографию только после того, как встряхнут телефон или нажмут на кнопку.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp решили ввести систему ограничений для пользователей, которые рассылают спам. Новшество подразумевает их временную блокировку. Оно было добавлено в бета-версию приложения для Android под номером 2.24.10.5.