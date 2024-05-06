Москва внедрила более 200 инноваций благодаря сервису "Городские запросы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столичные власти внедрили 214 инноваций благодаря сервису "Городские запросы", который появился на онлайн-платформе "Карта инновационных решений" в 2021 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С начала текущего года на сервис поступила 21 новая заявка от города на поиск технологических решений и инноваций.

"Сервис "Городские запросы" Агентства инноваций Москвы позволяет любой технологической компании предложить свои решения в соответствии с конкретными потребностями Москвы на инновации. Отклик на городской запрос – это перспектива для малого и среднего бизнеса начать взаимодействие с крупным городским заказчиком", – подчеркнула руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

Самым активным в поиске инноваций оказался департамент строительства Москвы. Он разместил на сервисе 10 запросов. Сейчас ведомство интересуется интеграцией интернета вещей для развития смарт-городов и смарт-инфраструктуры.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пятый, юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу поданных заявок. За два месяца поступило больше 2 700 регистраций. По словам мэра города, заявки на конкурс инноваций активнее всего подают студенты и аспиранты вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Наибольшее их число зафиксировали в направлениях "Общественные проекты", "Промышленность" и "Медицина и фармацевтика".

Мэр Москвы дал старт конкурсу инновационных разработок 8 февраля. Всего в каждой из трех номинаций, "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций", предусмотрено 6 направлений. В финале будут выбраны 36 победителей, которые получат премии.

