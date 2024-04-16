Собянин: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тысячи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пятый, юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу поданных заявок, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"За два месяца поступило больше 2 700 регистраций, и это не предел. Интерес к премии по сравнению с прошлым годом вырос на 30%", – подчеркнул градоначальник.

По словам мэра города, заявки на конкурс инноваций активнее всего подают студенты и аспиранты вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Наибольшее их число зафиксировали в направлениях "Общественные проекты", "Промышленность" и "Медицина и фармацевтика".

Собянин напомнил, что подать заявление можно до 1 мая на сайте Агентства инноваций Москвы.



Мэр Москвы дал старт конкурсу инновационных разработок 8 февраля. Всего в каждой из трех номинаций, "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций", предусмотрено 6 направлений. В финале будут выбраны 36 победителей, которые получат премии.

