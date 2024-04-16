"Лидеры цифровой трансформации" разработают инструмент для виртуальной копии Москвы

Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники конкурса "Лидеры цифровой трансформации" смогут внести свой вклад в развитие "Цифрового двойника Москвы" – одного из главных IT-проектов столичной системы управления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы предложили участникам конкурса "Лидеры цифровой трансформации" создать инструмент, который сможет автоматически размечать на фотограмметрической модели в "Цифровом двойнике города Москвы" элементы, влияющие на то, как человек или транспорт передвигается по городу", – рассказал руководитель направления реализации специальных проектов в департаменте информационных технологий Москвы Кирилл Григорьев.

По его словам, подобными элементами могут быть тротуары, дорожки, пешеходные переходы, проезжая часть, газоны, лавочки, столбы и деревья. Данное решение в перспективе сможет стать частью сервиса для симуляции передвижения и взаимодействия виртуальных объектов в "Цифровом двойнике города", что поможет еще точнее рассчитывать нагрузку на инфраструктуру и планировать развитие городской среды.

Платформа "Цифровой двойник Москвы" является точной копией города в виртуальной реальности, учитывающей расположение всех зданий, сооружений, инженерных и подземных коммуникаций. Она используется для планирования строительства жилых, промышленных и социальных объектов, а также для принятия управленческих решений и контроля хода реализации значимых городских проектов.

В этом году на конкурсе "Лидеры цифровой трансформации" будет 25 задач от города, бизнеса и российских регионов. Призовой фонд хакатона составляет 50 миллионов рублей, победители получат награду в размере одного миллиона рублей и смогут реализовать свои разработки. Командам, занявшим второе и третье места, выплатят по 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". За победу в номинации боролись больше 140 проектов, в том числе из Германии, Италии, США.