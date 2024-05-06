Синоптик Голубев: самая неблагоприятная погода на неделе в Москве будет 7 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 7 мая, в Москве пройдет сильный дождь со снегом и сильными порывами ветра. Об этом рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений российского Гидрометцентра Александр Голубев.

"Завтра днем ожидается дождь, местами с мокрым снегом. По Рязани пройдет циклон, там будет наибольшее количество осадков. На юге Московской области также в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Дождь будет перемежаться с мокрым снегом. И сильный порывистый ветер, северо-восточный и северный, очень неприятный колючий ветер. По области местами порывы до 14 метров в секунду", – рассказал он в эфире радио КП.

По словам Голубева, пришедший в Москву холод объясняется характерными для начала мая затоками арктического воздуха. Он уточнил, что это явление протекает в течение синоптического периода, равного 7–8 дням, реже – 5 дням. На территорию столицы уже пришли потоки холодного воздуха, из-за чего температура снижается до отметок ниже нормы.

"То есть мы откатываемся примерно на месяц назад по характеру погоды", – уточнил синоптик.

Он рассказал, что в ночь на 8 мая температура воздуха в Москве продолжит снижаться и составит от 0…2 до -1 градуса. В дневное время потеплеет только до 5...7 градусов. В ночь на 9 мая вновь похолодает до -3…-1 градуса. Теплее будет только в центре столицы, там прогнозируется около 0…2 градусов. Вместе с тем на территории области могут наблюдаться заморозки до -5 градусов. Также в ночь на День Победы, по прогнозам, будет идти преимущественно мокрый снег.

Ранее сообщалось, что до 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 мая. В южной части столичного региона они достигнут стадии сильных. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По словам синоптика, количество осадков составит 3–8 миллиметров.