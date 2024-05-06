Заморозки пришли в Московский регион минувшей ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшей ночью в столичном регионе зафиксировали заморозки. Отрицательные температуры установили в большинстве районов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, на базовой станции ВДНХ температура составила до 2,7 градуса, на юге Москвы, в Бутове, она опустилась до минус 0,3 градуса, а в ТиНАО столбики термометров показали минус 1 градус.

"На территории Московской области холоднее всего было в Черустях – там похолодало до минус 1,0 градуса, а теплее всего было на севере, в Талдоме, там столбики термометров не опустились ниже 2,2 градуса", – отметил синоптик.

Метеоролог добавил, что ночные и утренние заморозки могут сохраниться в Москве до конца первой декады этого месяца.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что во вторник, 7 мая, в столице выпадет до 30% месячных осадков. Ночью также ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что погода в столице наладится после 10 мая. До этого, по его словам, температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов.

