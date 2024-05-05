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05 мая, 15:12

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Синоптик Тишковец: ночные заморозки, гололед и заряды снега ожидаются в Центральной России

Ночные заморозки, гололед и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночные заморозки, гололед и снег придут в Центральную Россию на следующей неделе. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном, высокой вероятностью ночных заморозков, гололедных явлений и зарядов снега", – передает РИА Новости его слова.

Около 18% от майской нормы осадков выпало в Москве и области в ночь на воскресенье, 5 мая. Синоптик Михаил Леус отметил, что обильные осадки постепенно уходят из региона.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице станет теплее после 10 мая. До этого температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов.

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