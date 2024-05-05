Синоптик Леус: около 18% от месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 18% от майской нормы осадков выпало в Москве и области в ночь на воскресенье, 5 мая, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Больше всего дождей попало в осадкомеры метеорологов в Солнечногорске – 11 миллиметров. На базовой метеостанции столицы количество осадков составило 7 миллиметров (12% от месячной нормы)", – говорится в его телеграм-канале.

Эксперт обратил внимание, что обильные осадки постепенно уходят из региона. Однако днем еще ожидаются небольшие дожди, добавил он.

Синоптик предупредил москвичей об усилении порывов ветра до 11–16 метров в секунду. Также, по его словам, вечером прогнозируются магнитные бури.

Ранее Леус рассказал о первых майских заморозках. Минимальная температура на базовой станции Москвы составила минус 0,8 градуса.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что заморозки в Москве отступят после 10 мая. До этого температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов. Потепление ожидается в городе с 11–12 мая.

