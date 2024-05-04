Пять мощных вспышек на Солнце произошли 4 мая

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Ученые зарегистрировали пять вспышек высокого класса М на Солнце, сообщает ТАСС.

Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ), одну из самых мощных вспышек зафиксировали в 09:19 мск. Она длилась 28 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. Самую первую вспышку зарегистрировали в 01:45.

Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Предыдущая мощная вспышка произошла на Солнце 3 мая. Сейчас на Солнце фиксируется быстрый рост активных центров. Для восстановления запасов взрывной энергии ему потребовалась всего одна неделя. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму.

До этого три мощные вспышки произошли на Солнце в ночь на 24 апреля. Ранее они фиксировались 9 марта и 22 февраля. Длительность вспышки в марте составила 13 минут.



Сильная вспышка произошла на Солнце

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

