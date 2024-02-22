Две сильные вспышки произошли на Солнце 22 февраля

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Две солнечные вспышки высшего балла Х произошли на Солнце 22 февраля. Об этом РИА Новости заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там уточнили, что первую вспышку зарегистрировали в 02:17 по московскому времени. Второй взрыв случился между 09:00 и 10:00 и продолжает развиваться.

Как рассказал руководитель лаборатории, профессор Сергей Богачев, последний раз два подобных явления подряд были в сентябре 2017 года. По его мнению, такие события – редкость, ведь каждая вспышка подобной силы истощает запасы солнечной энергии, для ее восстановления требуется много времени.

"Тот факт, что звезда способна выдать два столь мощных взрыва подряд, говорит о переходе Солнца в состояние чрезвычайно высокой активности", – добавил ученый.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака пройдут мимо Земли, хоть и на близком расстоянии.

Ранее солнечная вспышка класса Х была зафиксирована 16 февраля в 09:53 по московскому времени. Она продлилась 16 минут и сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2 674 километра в секунду и нарушением КВ-радиосвязи.

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