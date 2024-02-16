Сильная вспышка на Солнце произошла утром 16 февраля

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Мощная вспышка на Солнце самого высокого класса была зафиксирована утром 16 февраля. Об этом сообщается на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

В сообщении уточнили что вспышку X2.5 (S16W85) зарегистрировали в 09:53 по московскому времени в рентгеновском диапазоне. Она продлилась 16 минут и сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2 674 километра в секунду и нарушением КВ-радиосвязи.

Добавляется, что после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей. Сейчас он снизился до R1 (слабое).

Ранее мощная вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля. Она продлилась 38 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

В РАН ее назвали одной из самых крупных за последние пять лет. Уточнялось, что прошлая крупнейшая вспышка произошла в новогоднюю ночь.

На Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса