10 февраля, 05:04Наука
В РАН назвали произошедшую на Солнце вспышку одной из крупнейших за пять лет
Фото: depositphotos/KrisCole
Произошедшая на Солнце вспышка стала одной из самых крупных за последние пять лет. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце", – указано в сообщении.
Там уточнили, что в прошлая крупнейшая вспышка произошла совсем недавно, в новогоднюю ночь. Однако в прошлый раз вспышка находилась в безопасной для Земли зоне, и событие никак не повлияло на нашу планету.
В этот раз, предупреждают ученые, поступают противоречивые сведения о месте формирования вспышки, и она может повлиять на Землю.
До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. По словам экспертов, ежемесячно в 2024 году ожидается по 2–3 бури.
На Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса
Читайте также