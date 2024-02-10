В РАН назвали произошедшую на Солнце вспышку одной из крупнейших за пять лет

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Произошедшая на Солнце вспышка стала одной из самых крупных за последние пять лет. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце", – указано в сообщении.

Там уточнили, что в прошлая крупнейшая вспышка произошла совсем недавно, в новогоднюю ночь. Однако в прошлый раз вспышка находилась в безопасной для Земли зоне, и событие никак не повлияло на нашу планету.

В этот раз, предупреждают ученые, поступают противоречивые сведения о месте формирования вспышки, и она может повлиять на Землю.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. По словам экспертов, ежемесячно в 2024 году ожидается по 2–3 бури.

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