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Мощная вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля. Об этом сообщается на сайте Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Отмечается, что вспышка Х3.3 была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) в 16:14 по московскому времени. Она продлилась 38 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

В настоящий момент влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на уровне R3 (сильное), о чем свидетельствуют данные космической погоды, говорится в сообщении.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку 29 января. Кроме того, в результате энергетической вспышки произошло вторжение потоков протонов в околоземное пространство.

До этого в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. По словам экспертов, ежемесячно в 2024 году ожидается по 2–3 бури.

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