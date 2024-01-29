Мощная вспышка произошла на Солнце 29 января

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Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

"29 января в 07:38 по московскому времени в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", – уточнили в учреждении.

Кроме того, в результате энергетической вспышки произошло вторжение потоков протонов в околоземное пространство. Ученые заметили, что сейчас наблюдается влияние всплесков на ионосферу на самом низком уровне R1.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. По словам экспертов, ежемесячно в 2024 году ожидается по 2–3 бури. Пик солнечного цикла, согласно его прогнозу, придется на май – июнь, после чего активность пойдет на спад.

В свою очередь, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, кандидат физико-математических наук Артем Абунин пояснил, что продолжительность циклов солнечной активности меняется по меньшей мере от 9 до 13 лет. Эксперт также высказал мнение, что в 2024 году планету Земля ожидает высокая солнечная активность с отдельными событиями.



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