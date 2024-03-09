Мощная вспышка произошла на Солнце

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Сильная вспышка на Солнце высокого класса зарегистрирована ночью 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным Гелиогеофизической службы, 9 марта в 00:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне была "зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут".

По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 - экстремальное. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

В конце февраля ученые назвали ложной информацию о начале магнитной бури на Земле.

В начале марта жители Московского региона любовались северным сиянием 3 марта. Светящиеся полосы в вечернем небе было видно над Коломной, Раменским, в Пушкине, Можайске и других городах. В Москве это явление оказалось скрыто за городской подсветкой. Как пояснили метеорологи, появление сияния связано с магнитной бурей, начавшейся на Земле.