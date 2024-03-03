03 марта, 23:15Общество
Жители Московского региона заметили северное сияние 3 марта
Жители Московского региона любовались северным сиянием 3 марта. Светящиеся полосы в вечернем небе было видно над Коломной, Раменским, в Пушкине, Можайске и других городах.
В Москве это явление оказалось скрыто за городской подсветкой. Как пояснили метеорологи, появление сияния связано с магнитной бурей, начавшейся на Земле.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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