Жители Московского региона заметили северное сияние 3 марта

Жители Московского региона любовались северным сиянием 3 марта. Светящиеся полосы в вечернем небе было видно над Коломной, Раменским, в Пушкине, Можайске и других городах.

В Москве это явление оказалось скрыто за городской подсветкой. Как пояснили метеорологи, появление сияния связано с магнитной бурей, начавшейся на Земле.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.