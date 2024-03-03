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03 марта, 23:15

Общество

Жители Московского региона заметили северное сияние 3 марта

Жители Московского региона заметили северное сияние 3 марта

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Жители Московского региона любовались северным сиянием 3 марта. Светящиеся полосы в вечернем небе было видно над Коломной, Раменским, в Пушкине, Можайске и других городах.

В Москве это явление оказалось скрыто за городской подсветкой. Как пояснили метеорологи, появление сияния связано с магнитной бурей, начавшейся на Земле.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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