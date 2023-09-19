Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 07:15

Общество

Северное сияние заметили в столичном регионе в ночь на 19 сентября

Северное сияние заметили в столичном регионе в ночь на 19 сентября

Новости часа: МЧС предупредило о сильном тумане в Москве с видимостью до 500 метров

Россияне смогут предъявлять цифровое удостоверение с "Госуслуг" вместо бумажного паспорта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Мослекторий": Семен Земцев – что такое беспилотный smart-шаттл

Новости часа: движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких авто

Жителей Московской области предупредили о заморозках в ночь на 19 сентября

Путин подписал указ о цифровом паспорте

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Москве

Жонглирующего парня заметили на пешеходном переходе в столичном Ховрине

Жители столичного региона могли наблюдать северное сияние в ночь на 19 сентября. Его можно было увидеть в небе над окрестностями Москвы.

Сияние было видно в Сергиевом Посаде, Клину, Балашихе, Хотькове и Черноголовке. Причиной явления, по словам метеорологов, стала мощная геомагнитная буря.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили об утреннем тумане. Видимость местами может упасть до 200 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика