Северное сияние заметили в столичном регионе в ночь на 19 сентября

Жители столичного региона могли наблюдать северное сияние в ночь на 19 сентября. Его можно было увидеть в небе над окрестностями Москвы.

Сияние было видно в Сергиевом Посаде, Клину, Балашихе, Хотькове и Черноголовке. Причиной явления, по словам метеорологов, стала мощная геомагнитная буря.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили об утреннем тумане. Видимость местами может упасть до 200 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.