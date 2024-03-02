Похолодание и гололедица ожидаются в Москве в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни вновь опустится ниже нуля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Холода вернутся в столицу в воскресенье, 3 марта. Ночью в городе ожидается до шести градусов ниже нуля.

Днем в понедельник, 4 марта, в Москве прогнозируется до трех градусов тепла, однако ночью столбили термометров опустятся до семи градусов мороза.

Во вторник, 5 марта, в столице пройдет небольшой снег. Днем воздух остынет до минус трех градусов. В среду станет теплее, однако днем возможны осадки.

Синоптики ранее сообщили, что метеорологическая весна в Москве начнется в конце марта. Обычно климатическая весна начинается в городе 21 марта. Снежный покров, по данным специалистов центра погоды "Фобос", полностью сойдет во второй декаде апреля.



Снег в Москве растает не раньше середины апреля