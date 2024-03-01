Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 3 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До воскресенья, 3 марта, в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 13:00 3 марта. Гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение было объявлено до 21:00 субботы, 2 марта.

В Международный женский день в Москву вернутся морозы. Температура в этот день будет ниже нормы – ночью ожидается минус 13 градусов, а днем – до минус 6 градусов. Погода будет облачной, а местами пройдет небольшой снег.



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