Весенняя погода в Москве сменится январскими морозами к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Январские морозы придут в столицу в Международный женский день, 8 Марта, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура в этот день будет ниже нормы – ночью ожидается минус 13 градусов, а днем – до минус 6 градусов.

Синоптик рассказал, что вторник, 5 марта, – переходный день, температура ночью понизится до 5–3 градусов мороза, днем будет около 0 градусов.

Со среды циркуляция меняется, и центр Европейской России попадает под воздействие холодных масс с северо-востока. В ночь на 6 марта ожидается уже от -11 до -6 градусов, днем температура также отрицательная.

"Но это еще цветочки. Вот в четверг и пятницу, 7–8 марта, ночные температуры будут уже от минус 13 до минус 8, а днем – от минус 8 до минус 3, совершенно зимняя погода, январская, на 3–4 градуса ниже нормы", – рассказал синоптик.

Он добавил, что будет облачно с прояснениями и местами небольшой снег. Вильфанд напомнил, что погода весной часто обманчива, поэтому теплое 1 марта сменится прохладной погодой.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и плюсовая температура 2 марта, однако в ночь на 3 марта в столицу придет мороз. Синоптик уточнил, что 3 марта столбики термометров покажут до минус 4–6 градусов.

До этого сообщалось, что первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.



Пасмурная и теплая погода ожидается 1 марта в Москве