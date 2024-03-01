Синоптик предупредил москвичей о морозе в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и плюсовая температура 2 марта, однако в ночь на 3 марта в столицу придет мороз. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "МЕТЕО" Александра Шувалова.

Синоптик уточнил, что 3 марта столбики термометров покажут до минус 4–6 градусов.

"В субботу в Москве будет облачно, температура в ночные часы составит 0 градусов, днем увеличится до 2 градусов тепла. В воскресенье в столицу вернется солнечная погода. Температура при этом ночью понизится до минус 4–6 градусов, что все равно остается выше климатической нормы", – указал синоптик.

По словам метеоролога, днем температура поднимется до плюсовых значений. В субботу, 2 марта, в некоторых районах города прогнозируется снег, добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в начале марта окажется выше нормы. Позже температура будет понижаться. Это объясняется тем, что с субботы, с 2 марта, в столице будет преобладать южный ветер с юго-востока. В дальнейшем погоду будет определять антициклон с областью высокого давления.

До этого стало известно, что первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.

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