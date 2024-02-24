24 февраля, 09:43Общество
Москвичей предупредили о похолодании в начале следующей недели
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптики спрогнозировали небольшое похолодание в столице в начале следующей недели. Соответствующий прогноз появился на официальном сайте мэра Москвы.
В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в городе будет облачно, ожидаются осадки и гололед. Температура в эти дни будет колебать в диапазоне 2–4 градусов. Москвичей предупреждают о порывистом ветре, который может усилиться до 12–14 метров в секунду.
В понедельник, 26 февраля, в столицу придет похолодание. Температура вновь опустится до минусовых значений – ожидается от 0 до минус 2 градусов.
Во вторник, 27 февраля, прогнозируется до минус 5 градусов, а в ночное время столбики термометров будут показывать минус 10 градусов.
Синоптики отмечают, что чуть теплее станет в среду, 28 февраля. Днем температура может быть плюсовой, а ночью ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.
Ранее в городе был установлен новый рекорд по высоте снежного покрова. Специалист центра "Фобос" Алина Котилевская уточнила, что сугробы в столице были на уровне 63 сантиметров.
До этого синоптик Татьяна Позднякова предупреждала о морозной погоде в конце февраля. По ее данным, до конца месяца не будет обильных осадков, прогнозируется солнце.
До 3 градусов тепла ожидается в Москве 24 февраля
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