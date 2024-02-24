Москвичей предупредили о похолодании в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики спрогнозировали небольшое похолодание в столице в начале следующей недели. Соответствующий прогноз появился на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, в городе будет облачно, ожидаются осадки и гололед. Температура в эти дни будет колебать в диапазоне 2–4 градусов. Москвичей предупреждают о порывистом ветре, который может усилиться до 12–14 метров в секунду.

В понедельник, 26 февраля, в столицу придет похолодание. Температура вновь опустится до минусовых значений – ожидается от 0 до минус 2 градусов.

Во вторник, 27 февраля, прогнозируется до минус 5 градусов, а в ночное время столбики термометров будут показывать минус 10 градусов.

Синоптики отмечают, что чуть теплее станет в среду, 28 февраля. Днем температура может быть плюсовой, а ночью ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.

Ранее в городе был установлен новый рекорд по высоте снежного покрова. Специалист центра "Фобос" Алина Котилевская уточнила, что сугробы в столице были на уровне 63 сантиметров.

До этого синоптик Татьяна Позднякова предупреждала о морозной погоде в конце февраля. По ее данным, до конца месяца не будет обильных осадков, прогнозируется солнце.



До 3 градусов тепла ожидается в Москве 24 февраля