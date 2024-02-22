Москвичей предупредили о морозах в конце февраля

Фото: Москва24 /Никита Симонов

Морозная погода будет в конце февраля, оттепель в праздники можно счесть подарком природы. Об этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По ее данным, до конца месяца не будет существенных осадков. В последние пять дней февраля синоптики прогнозируют солнце, заключила она.

Ранее метеоролог отмечала, что в начале следующей недели ожидается легкий морозец. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем – от минус 3 до 2 градусов тепла, уточняла Позднякова.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в российских регионах, где наблюдаются высокие сугробы, приход весеннего тепла может затянуться. Синоптик объяснил, что солнце хорошо прогревает землю, когда нет снега, и это тепло передается в воздух.

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