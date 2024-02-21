Москвичам пообещали легкий морозец в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легкий морозец ожидается в Москве в начале следующей недели, существенных осадков не прогнозируется. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем – от минус 3 до 2 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что во второй половине текущей недели в столицу придет оттепель.

По его словам, 21 февраля столбики термометров показывают 0... -5 градусов, вечером пойдет небольшой снег. В четверг, 22 февраля, ожидаются такие же осадки. Ночью будет -1... -6 градусов, а днем столбики термометра будут колебаться около нуля градусов.

В ближайшие дни температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений, что свидетельствует о наступлении метеорологической весны.



Потепление началось в столице 21 февраля