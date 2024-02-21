21 февраля, 12:30Общество
Москвичам пообещали легкий морозец в начале следующей недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Легкий морозец ожидается в Москве в начале следующей недели, существенных осадков не прогнозируется. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем – от минус 3 до 2 градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что во второй половине текущей недели в столицу придет оттепель.
По его словам, 21 февраля столбики термометров показывают 0... -5 градусов, вечером пойдет небольшой снег. В четверг, 22 февраля, ожидаются такие же осадки. Ночью будет -1... -6 градусов, а днем столбики термометра будут колебаться около нуля градусов.
В ближайшие дни температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений, что свидетельствует о наступлении метеорологической весны.
Потепление началось в столице 21 февраля
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