Синоптик предупредил об оттепельной и слякотной погоде 23 февраля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во второй половине недели в столицу придет оттепель, сообщил RT ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в среду столбики термометров показывают 0... -5 градусов, вечером пойдет небольшой снег. В четверг, 22 февраля, ожидаются такие же осадки. Ночью будет -1... -6 градусов, а днем столбики термометра будут колебаться около нуля градусов.

С пятницы по воскресенье ожидается "оттепельная, сырая и слякотная" погода с незначительными осадками в смешанной фазе. В темное время суток температура составит около нуля градусов и даже со слабым плюсом. Днем ожидается до 1...4 градусов.

В ближайшие дни температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений, что свидетельствует о наступлении метеорологической весны.

22 февраля столбики термометров покажут 0 градусов, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. В пятницу, в День защитника Отечества, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. Уже к выходным столбики термометров покажут до плюс 5 градусов.

Ранее стало известно, что Москва три дня подряд устанавливала рекорды по высоте снега. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снежный покров постепенно уменьшается, однако его высота продолжает достигать исторических максимумов.

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