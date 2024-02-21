Синоптик спрогнозировал холодное начало весны в регионах РФ из-за сугробов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В российских регионах, где наблюдаются высокие сугробы, приход весеннего тепла может затянуться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает Агентство "Москва".

Синоптик объяснил, что солнце хорошо прогревает землю, когда нет снега, и это тепло передается в воздух. А при наличии высоких сугробов этот процесс будет проходить медленнее из-за высокой отражательной способности снега.

По словам Вильфанда, при большом количестве снега, ясном небе и солнце 90% энергии отражается от снежного покрова и не прогревает землю. Эксперт добавил, что вероятность теплого марта мала.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни температура в Москве будет выше климатической нормы, достигнет плюсовых значений, что говорит о наступлении метеорологической весны. Он отметил, что в столице в это же время будет понижаться атмосферное давление.

По прогнозу Шувалова, в городе не ожидается глубоких циклонов и сильных порывов ветра. Начиная с 21 февраля температура в Москве будет повышаться.

Потепление началось в столице 21 февраля