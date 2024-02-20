Синоптики пообещали москвичам температуру на 5–6 градусов выше нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мороз, пришедший в Центральную Россию в начале недели, к выходным сменит оттепель, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову. Температура превысит норму на 5–6 градусов.

По словам метеоролога, в ночь на вторник ожидается до минус 13 градусов, а уже днем – минус 4–6 градусов. Отрицательная температура будет удерживаться ночами 21 и 22 февраля. Днем в четверг температура в Москве составит около нуля градусов. Прогнозируются осадки, однако не снегопад, а сперва морось, потом дождь.

"Можно рассчитывать, что этот дождь подобьет снежный покров. Снег превратится в кашу, поэтому в последний день короткой рабочей недели будем ее месить. Дневная температура воздуха будет на 5–6 градусов выше климатической нормы", – рассказала Позднякова.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, добавил, что

во второй половине этой недели теплый воздух придет сразу в несколько регионов Центральный России.

Он пояснил, что в четверг и пятницу в центральных областях ожидается оттепель, а на юго-западе – в Брянской, Курской, Белгородской областях – температура воздуха может подниматься до 3–4 градусов тепла. В воскресенье там ожидается до 4–6 градусов.

Шувалов заметил, что по значениям средней температуры погода будет соответствовать середине марта, а в некоторых местах – его второй половине. Он добавил, что если в ближайшие пару дней погода будет отставать от календаря, то потом начнет его опережать.

Позднякова же отметила, что погоду 23–25 февраля, когда температура воздуха будет выше климатической нормы, можно считать "пробным шаром" предстоящей весны. Она напомнила, что часто в период оттепели температура удерживается, а потом вновь опускается. При этом синоптик не исключила, что конец февраля будет с такой же высокой температурой, какая ожидается в праздничные дни.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" сказала, что в субботу, 24 февраля, температура воздуха в столице может достичь 5 градусов тепла. Она заявила, что, скорее всего, температура до конца февраля будет чуть выше климатической нормы.

Также мягкую мартовскую погоду на День защитника Отечества, 23 февраля, пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура резко повысится 22 февраля.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 21 февраля