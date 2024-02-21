Москвичам рассказали о приходе метеорологической весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие дни температура воздуха в Москве ожидается выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений, что свидетельствует о наступлении метеорологической весны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в городе также будет понижаться атмосферное давление.

"Наперекор календарю в столице наступает мартовская погода. Это приведет к постепенному понижению давления. Глубоких циклонов в Москве не ожидается, как и сильных порывов ветра. Начиная со среды, температура воздуха будет повышаться", – сказал синоптик.

Шувалов добавил, что 22 февраля столбики термометра покажут 0 градусов, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. В пятницу, в День защитника Отечества, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. Уже к выходным столбики термометров покажут до плюс 5 градусов, заключил синоптик.

21 февраля в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. В дневное время температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, в области – от 1 до 6 градусов мороза.

Сутками ранее стало известно, что Москва три дня подряд устанавливала рекорды по высоте снега. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снежный покров постепенно уменьшается, однако его высота продолжает достигать исторических максимумов.

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