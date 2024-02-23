23 февраля, 13:10Общество
Снежный покров в столице достиг рекордного уровня
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
В столице обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова, заявила ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.
"Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега была зафиксирована в 1902 и 1970 годах на уровне 60 сантиметров", – приводит РИА Новости ее слова.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о морозной погоде в конце февраля. Она отметила, что оттепель в праздники можно счесть подарком природы.
По ее данным, до конца месяца не будет существенных осадков. В последние пять дней февраля синоптики прогнозируют солнце, уточнила она.
Теплая погода ожидается в Москве с 23 по 25 февраля
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