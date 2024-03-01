Москвичам пообещали комфортную погоду в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные и в начале следующей недели в Москве сохранится комфортная погода, похожая на раннюю весну. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова.

"В пятницу и субботу (1 и 2 марта. – Прим. ред.) погода будет преимущественно облачной, местами не исключаются небольшие осадки", – сказал эксперт.

По словам Старкова, в течение суток температурный фон будет незначительно колебаться от 0 градусов ночью до плюс 3 градусов – днем. Помимо этого, в Москве ожидается повышенное атмосферное давление.

В воскресенье, 3 марта, увеличится суточный ход температуры. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а днем поднимутся до плюс 5 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и плюсовая температура 2 марта, однако в ночь на 3 марта в столицу придет мороз. Синоптик уточнил, что 3 марта столбики термометров покажут до минус 4–6 градусов.

До этого сообщалось, что первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.