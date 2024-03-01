Турэксперты назвали бюджетные направления на майские выходные

В 2024 году россиян традиционно ждут длинные выходные в последнем месяце весны: с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е. Чтобы разбавить праздники мини-путешествием, эксперты рекомендуют бронировать туры уже сейчас. Москва 24 выяснила, на какие направления обратить внимание и как сэкономить на поездке.
Уже пора
Одна из самых бюджетных идей на майские – круизный тур из столицы в Нижний Новгород, Ярославль, Углич, рассказала Москве 24 генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова.
"Стоимость четырехдневного тура – от 20 тысяч рублей в каюте бюджетного класса. Более комфортный обойдется примерно в 40 тысяч. В такое путешествие включено трехразовое питание", – отметила она.
Еще один вариант – это отправиться в Йошкар-Олу – город, построенный по европейским стандартам, и который прекрасен в цветущем мае, считает эксперт. Такое четырехдневное путешествие стоит от 20 тысяч рублей на человека вместе с билетами на поезд.
"Также на майские популярен Нижний Новгород, потому что он стоит на воде и можно прогуляться по набережной. На поездку также стоит закладывать от 20 тысяч", – отметила эксперт.
Кроме того, популярны в это время Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Махачкала, Дербент. В этих регионах в начале мая уже по-настоящему летняя погода, а стоимость такого путешествия на четыре дня – от 30 тысяч рублей, добавила Калашникова.
В свою очередь, еще один нестандартный вариант – Калмыкия. Во время поездки туда можно увидеть источник с горящей водой (если поднести к нему спичку или зажигалку, вода вспыхивает из-за выходящего из-под земли метана) и погулять по песочным барханам, рассказала Москве 24 руководитель проекта "Экскурсионные туры" группы компаний "Слетать.ру" Ксения Андрианкова.
"Этот регион пока еще не сильно популярен среди туристов. На майские праздники там стоит по-настоящему летняя погода – около 20–24 градусов. Кроме источника и барханов, туристы могут увидеть самый большой в Европе и России буддийский храм, заповедник мирового значения "Черные земли", где можно понаблюдать за сайгаками, которые недавно были на грани вымирания", – сказала она.
Небольшое четырехдневное путешествие обойдется в районе 24 тысяч, плюс перелет до Волгограда (экскурсионные туры начинаются именно оттуда) – от восьми тысяч в одну сторону. В тур входят проживание, питание, экскурсии, билеты на все локации и работа гида.
Другое направление – Алтай, причем на майские лететь туда намного выгоднее.
"Летом тур стоит в среднем 45–50 тысяч на человека и авиаперелет – в районе 12 тысяч в одну сторону. Весной же можно найти тур за 24 тысячи (билеты на самолет обойдутся от 8 тысяч). В сумму входят проживание, экскурсии, трансфер, питание и гид", – рассказала Андрианкова.
Еще одна причина посетить Алтай на майские – цветение маральника, который окрашивает горы в лилово-розовый цвет, а также небольшое количество туристов.
Стоимость тура – от 30 тысяч рублей за три-четыре дня, плюс перелет от 8,5 тысячи, отметила эксперт.
От Черного до Баренцева
Традиционно популярное направление на майские – Сочи. В этот период температура там превышает +17 градусов, добавила в разговоре с Москвой 24 директор турагентства "Тур-Коктейль" Юлия Нованова.
Еще стоит рассмотреть Калининград и его окрестности. Каждые майские праздники в Зеленоградске проходит "Фиштиваль", где можно попробовать морские изыски, порекомендовала Нованова.
"Также там можно увидеть цветение сакуры. Стоимость за четыре дня – от 33 тысяч рублей, включая перелет, завтраки и экскурсионную программу", – отметила она.
Кроме того, эксперт назвала еще одно морское направление – Мурманскую область. В мае там наступает благоприятный сезон наблюдения за китами: в это время года они часто приближаются к берегу, и туристы могут увидеть их во время прогулки на катере в Баренцевом море. Стоимость подобного тура – от 60 тысяч рублей, заключила Нованова.
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