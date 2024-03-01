Турэксперты назвали бюджетные направления на майские выходные

В 2024 году россиян традиционно ждут длинные выходные в последнем месяце весны: с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е. Чтобы разбавить праздники мини-путешествием, эксперты рекомендуют бронировать туры уже сейчас. Москва 24 выяснила, на какие направления обратить внимание и как сэкономить на поездке.

Уже пора

Одна из самых бюджетных идей на майские – круизный тур из столицы в Нижний Новгород, Ярославль, Углич, рассказала Москве 24 генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Светлана Калашникова.

"Стоимость четырехдневного тура – от 20 тысяч рублей в каюте бюджетного класса. Более комфортный обойдется примерно в 40 тысяч. В такое путешествие включено трехразовое питание", – отметила она.

Еще один вариант – это отправиться в Йошкар-Олу – город, построенный по европейским стандартам, и который прекрасен в цветущем мае, считает эксперт. Такое четырехдневное путешествие стоит от 20 тысяч рублей на человека вместе с билетами на поезд.

"Также на майские популярен Нижний Новгород, потому что он стоит на воде и можно прогуляться по набережной. На поездку также стоит закладывать от 20 тысяч", – отметила эксперт.

Кроме того, популярны в это время Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Махачкала, Дербент. В этих регионах в начале мая уже по-настоящему летняя погода, а стоимость такого путешествия на четыре дня – от 30 тысяч рублей, добавила Калашникова.



Светлана Калашникова генеральный директор туристического агентства "Изюм-тревел" Чтобы сэкономить, следите за акциями авиакомпаний и промокодами. Также выгоднее летать турами и бронировать поездку заранее. Так что, если вы планируете путешествие на майские, покупайте билеты или вносите оплату уже сейчас.

В свою очередь, еще один нестандартный вариант – Калмыкия. Во время поездки туда можно увидеть источник с горящей водой (если поднести к нему спичку или зажигалку, вода вспыхивает из-за выходящего из-под земли метана) и погулять по песочным барханам, рассказала Москве 24 руководитель проекта "Экскурсионные туры" группы компаний "Слетать.ру" Ксения Андрианкова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Этот регион пока еще не сильно популярен среди туристов. На майские праздники там стоит по-настоящему летняя погода – около 20–24 градусов. Кроме источника и барханов, туристы могут увидеть самый большой в Европе и России буддийский храм, заповедник мирового значения "Черные земли", где можно понаблюдать за сайгаками, которые недавно были на грани вымирания", – сказала она.

Небольшое четырехдневное путешествие обойдется в районе 24 тысяч, плюс перелет до Волгограда (экскурсионные туры начинаются именно оттуда) – от восьми тысяч в одну сторону. В тур входят проживание, питание, экскурсии, билеты на все локации и работа гида.

Другое направление – Алтай, причем на майские лететь туда намного выгоднее.

"Летом тур стоит в среднем 45–50 тысяч на человека и авиаперелет – в районе 12 тысяч в одну сторону. Весной же можно найти тур за 24 тысячи (билеты на самолет обойдутся от 8 тысяч). В сумму входят проживание, экскурсии, трансфер, питание и гид", – рассказала Андрианкова.

Еще одна причина посетить Алтай на майские – цветение маральника, который окрашивает горы в лилово-розовый цвет, а также небольшое количество туристов.



Ксения Андрианкова. турэксперт Еще рекомендую посетить Астраханскую область – тоже недооцененный регион для туристов. В мае здесь уже лето – 20–23 градуса тепла и цветут маки. Кроме того, туристы могут увидеть соленое озеро Баскунчак, прокатиться на моторной лодке по Волге, побывать в местном кремле и в музее под открытым небом Сарай-Бату.

Стоимость тура – от 30 тысяч рублей за три-четыре дня, плюс перелет от 8,5 тысячи, отметила эксперт.

От Черного до Баренцева

Традиционно популярное направление на майские – Сочи. В этот период температура там превышает +17 градусов, добавила в разговоре с Москвой 24 директор турагентства "Тур-Коктейль" Юлия Нованова.



Юлия Нованова директор турагентства Первая из причин выбрать Сочи – недолгий перелет: всего около четырех часов – и вы у моря. Также возможность насладиться морепродуктами и подзарядиться почти летней погодой. Стоимость пятидневного отдыха – от 30 тысяч рублей вместе с завтраками и перелетом.

Еще стоит рассмотреть Калининград и его окрестности. Каждые майские праздники в Зеленоградске проходит "Фиштиваль", где можно попробовать морские изыски, порекомендовала Нованова.

"Также там можно увидеть цветение сакуры. Стоимость за четыре дня – от 33 тысяч рублей, включая перелет, завтраки и экскурсионную программу", – отметила она.

Кроме того, эксперт назвала еще одно морское направление – Мурманскую область. В мае там наступает благоприятный сезон наблюдения за китами: в это время года они часто приближаются к берегу, и туристы могут увидеть их во время прогулки на катере в Баренцевом море. Стоимость подобного тура – от 60 тысяч рублей, заключила Нованова.